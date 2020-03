Coronavirus în Iordania. Se interzice ieşirea din casă din cauza epidemiei Decizia se va aplica de sambata, ora locala 7:00, si a fost luata dupa "nerespectarea de catre cetateni a directivelor" care le cereau sa nu iasa din casa decat in caz de urgenta extrema, transmite agentia AFP, citata de Agerpres. Regele Abdullah a aprobat un decret de instituire a starii de urgenta. Astfel, se acorda Guvernului puteri sporite pentru a impune o interdictie de iesire din casa, gestionata de Armata, si alte masuri care vizeaza libertati civile si politice, conform Reuters. Armata a izolat joi de restul tarii capitala Amman, care are 10 milioane de locuitori. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

