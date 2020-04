Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus din Franta a ucis peste 6.500 de persoane, dintre care 5.091 in spitale si cel putin 1.416 in camine de batrani si alte unitati de asistenta medicala si sociala, potrivit unui ultim bilant oficial comunicat vineri, relateaza AFP, scrie Agerpres .In ultimele 24 de ore, au fost…

- Oficialitatile franceze au anuntat 471 de decese in ultimele 24 de ore iar 6.399 de persoane se afla la Terapie Intensiva.In total, 26.246 de persoane sunt spitalizate in Franta, dintre care 6.399 se afla la Terapie Intensiva.

- CORONAVIRUS / Italia inregistreaza un bilant ingrozitor și in ultimele 24 de ore, din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 889 de persoane in precedentele 24 de ore. Numarul total al cazurilor a ajuns la 92.472 de persoane infectate cu noul tip…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Tokyo a raportat marti un numar record de 17 cazuri noi, bilantul total in capitala nipona ajungand la 171 si depasind astfel insula Hokkaido (nord), prefectura care detinea pana atunci numarul cel mai mare de infectari, potrivit NHK.Pe teritoriul Japoniei au fost recenzate 1.214 de contaminari, potrivit…

- Covid-19. Autoritatile din SUA au raportat in total 217 decese cauzate de coronavirus si 14.371 de cazuri de infectare, informeaza CNN. Citeste si Trei romani au murit ca urmare a infectarii cu COVID-19 in Italia. Anunt de ultima ora al MAE Cele mai multe decese s-au inregistrat in…

- Italia a primit, miercuri seara, cea mai proasta veste de la inceputul epidemiei de coronavirus: au fost 475 de morți in 24 de ore, iar cazurile nou confirmate se ridica la 4.207.Experții au avertizat ca de fapt varful epidemiei in Italia se va atinge in 23-25 martie, scrie digi24.ro.

- Numarul cazurilor de coronavirus in lume a crescut la 82.560, dintre care 2.813 decese, in 50 de tari si teritorii, potrivit unui bilant stabilit, joi, la ora 17.00 GMT, de AFP plecand de la surse oficiale potrivit news.ro.1.296 de noi contaminari au fost inregistrate de la ultimul bilant,…