Coronavirus: Guvernele din Spania şi Franţa anunţă planuri de încetare a restricţiilor Premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte marti un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamani in care autoritatile de la Madrid au impus unele din cele mai severe masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, informeaza dpa. Planul a fost elaborat timp de mai multe saptamani si urmeaza sa fie aprobat de guvern. Se asteapta reguli unitare pe tot teritoriul Spaniei, dar unele restrictii ar putea fi ulterior relaxate pe regiuni, in functie de gravitatea situatiei. De duminica, in Spania pot iesi din nou din locuinte, timp de o ora pe zi, copiii pana la 14 ani insotiti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

