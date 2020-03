Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu a spus, marți, la Realitatea PLUS, ca vor fi sancționate firmele care maresc prețurile la echipamentele și produsele de protecție impotriva COVID-19. Mai mult, acesta a punctat ca amenzile sunt pana la 100 milioane de euro și ca are in prezent…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in cacul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta noi masuri aplicate in contextul pandemiei de coronavirus, care a luat amploare la nivel mondial si inclusiv in tara noastra. Astfel, ANAF a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. Iata deciziile,…

- Traversam o perioada absolut noua pentru noi toți, in care trebuie sa luptam cu un inamic nevazut, a carui strategie nu poate fi anticipata. Pentru aceasta, fiecare dintre noi este așteptat sa iși aduca aportul respectand regulile impuse de autoritați și venind in ajutor cu idei și sugestii. Andreea…

- foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, anunța ca a dispus o serie de masuri de siguranța și a formulat recomandari de prevenție impotriva noului virus 2019-nCoV, cunoscut drept coronavirus, atat in atenția clienților aplicației, cat și a livratorilor sau restaurantelor partenere.…

- In ziua in care numarul de cazuri noi de infecție din restul lumii l-a depașit pe cel din China, locul unde a izbucnit epidemia de coronaviroza, iar in Romania a fost confirmat primul caz de imbolnavire, SUA anunța ca a inceput testarea pe oameni a medicamentului pentru coronavirus, scrie CNN.Peste…

- Un italian de 72 de ani din Rimini a fost diagnosticat marti cu coronavirus in Italia. Potrivit Corriere Romagna, un ziar regional din Italia, barbatul s-a intors recent din Romania,Autoritatile din Romania nu au oferit deocamdata nicio reactie pe acest subiect. Revenim cu detalii.…

- Suspiciune de coronavirus la Unitatea de Primiri Urgențe Bacau. Un barbat acuza simptome specifice gripei. Barbatul a spus ca abia s-a intors din China in urma cu opt zile. S-au luat imediat masurile specifice, s-au prelevat probe și s-au trimis la Institutul Matei Balș. In acest moment se așteapta…