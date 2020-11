Inchiderea granitelor dintre Statele Unite si cei doi vecini Canada si Mexic, in vigoare din martie, va fi prelungita pana la 21 decembrie, din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat joi secretarul american al Securitatii interne, relateaza AFP. "Pentru a preveni in continuare raspandirea COVID-19, Statele Unite, Mexicul si Canada vor extinde restrictiile privind calatoriile neesentiale pana la 21 decembrie", a scris Chad Wolf pe Twitter. "Lucram indeaproape cu Mexicul si Canada pentru a permite schimburile comerciale si calatoriile esentiale, protejandu-ne in acelasi timp cetatenii de virus",…