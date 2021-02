Gorilele de la San Diego Zoo Safari Park s-au vindecat dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus si sunt pregatite sa primeasca din nou vizitatori, au anuntat weekendul trecut reprezentantii acestei gradini zoologice americane, citati de DPA. Cele opt animale nu au mai putut fi vazute de vizitatori dupa ce au contractat virusul SARS-CoV-2 in ianuarie. In perioada de carantina, ele au fost ingrijite de experti in medicina umana si veterinara. "Suntem recunoscatori pentru numeroasele mesaje primite in care oamenii isi exprimau ingrijorarile si sprijinul fata de noi, in perioada in care gorilele…