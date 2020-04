Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Pixabay) Australia a anuntat duminica deblocarea a 150 de milioane de dolari australieni (82 de milioane de euro) pentru a lupta impotriva violentei conjugale, cazurile de maltratare fiind in crestere de la inceputul crizei coronavirus, scrie G4Media . Premierul Scott Morrison a precizat duminica…

- NFL a donat peste 35 de milioane de dolari victimelor pandemiei de coronavirus. Donatiile au inceput la data de 16 martie, cand au fost amanate toate competitiile sportive din Statele Unite ale Americii, iar Fundatia NFL a donat 3,5 milioane dolari ca parte a eforturilor pentru lupta impotriva pandemiei…

- Alphabet Inc, compania din spatele motorului de cautare Google, pune la bataie fonduri și resurse de promovare in valoare de peste 800 de milioane de dolari pentru lupta impotriva pandemiei de COVID-19 și cu scopul de diminua efectele pe care le are...

- Fundatia Clara Lionel, creata de catre Rihanna, se alatura luptei impotriva coronavirusului si doneaza 5 milioane de dolari catre diferite domenii. Astfel, s-a decis ca 5 milioane de dolari sa fie donati catre diferite organizatii din intreaga lume, pentru lupta impotriva COVID-19. Scopul acestei fundatii…

- Noul coronavirus este de neoprit! Lupta cu pandemia s-a extins la nivel global, tot mai multe vedete implicandu-se pentru a salva viața omenirii. Este vorba despre Rihanna, care a donat o suma de 5 milioane de dolari in contextul luptei cu COVID-19.

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…

- Actorul Leonardo DiCaprio doneaza 3 milioane de dolari pentru pentru lupta impotriva gravelor incendii din Australia, prin intermediul organizației Earth Alliance, al carei președinte este, scrie digi24.ro.