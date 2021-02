Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german doreste sa creeze o echipa operativa speciala pentru a spori investitiile in productia de vaccinuri si pentru a consolida capacitatea de rezerva pentru urmatoarea pandemie, a anuntat vineri ministrul sanatatii german, Jens Spahn, citat de Reuters si dpa.

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus Spahn in…

- Guvernul german a majorat luni la 34,1 milioane numarul persoanelor aflate in categoria cu risc inalt in fata contaminarii cu noul tip de coronavirus si care sa poata primi vouchere pentru achizitia de masti cu grad ridicat de protectie, informeaza dpa. Astfel, guvernul german a majorat oferta de la…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters. Cele 130 de milioane de…

- Primele doze ale unui vaccin impotriva COVID-19 ar putea ajunge in Ucraina in februarie, a anuntat vineri prim-ministrul Denis Smigal, adaugand ca guvernul poarta discutii cu mai multi furnizori, informeaza Reuters. Separat, ministrul sanatatii Maksim Stepanov a declarat ca Ucraina doreste sa reia productia…

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit marti o sursa guvernamentala din Germania. Uniunea Europeana va putea astfel sa ajunga din urma Marea Britanie si Statele Unite, unde campaniile…