- Executivul german urmeaza sa adopte miercuri un document conform caruia vor fi permise calatoriile catre celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene si catre Regatul Unit, precum si catre cele patru tari non-membre UE aflate in spatiul Schengen - Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. La…

- Guvernul spaniol a decis redeschiderea barurile și hotelurile. Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein nu și-au inchis granițele, in timp ce in Croația, ministrul turismului a declarat ca in curand se pot deschide campingurile. Citeste si: Ministrul Finantelor, veste buna pentru vacantele…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 51,8% in martie, in urma restrictiilor impuse pentru limitarea extinderii pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, citata de Reuters. Datele…

- Comisia Europeana (CE) indeamna statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa prelungeasca pana la 15 mai interzicerea calatoriilor neesentiale in UE, o masura adoptata la 17 martie – pe o peroada de o luna – din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Comisia indeamna…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura cu COVID-19 au fost…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,2% in februarie, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, in timp ce Bulgaria si Romania au raportat cel mai semnificativ declin, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Datele…

- Elvetia va infiinta un fond de zece miliarde de franci elvetieni (9,5 miliarde de euro) pentru asigurarea unei asistente imediate pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri guvernul, citat de Reuters si AFP. De asemenea, va impune controale Schengen la toate frontierele…