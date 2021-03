Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu COVID-19, a anuntat marti cancelarul german, Angela Merkel, noteaza AFP.



Adunarile, ca si mesele in aer liber, vor fi interzise in perioada 1-5 aprilie. Numai magazinele alimentare vor putea deschide pe 3 aprilie.



Pe de alta parte, multe restrictii in vigoare de la sfarsitul lui 2020, precum limitarea reuniunilor private, inchiderea facilitatilor…