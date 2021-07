Coronavirus: Germania generalizează testele pentru călătorii nevaccinaţi Germania va generaliza - duminica - obligatia pentru calatorii nevaccinati sa prezinte un test anti-COVID-19 la intrarea in tara cu scopul de a evita o recrudescenta a pandemiei, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii german, citat de AFP. "Toate persoanele nevaccinate (care se intorc din vacante petrecute in strainatate) vor trebui sa fie testate, indiferent daca vin cu avionul, cu masina sau cu trenul", a indicat ministrul sanatatii, conservatorul Jens Spahn (CDU), citat intr-un comunicat. Aceasta obligatie nu exista pana in prezent decat pentru persoanele care soseau cu avionul. Masura ii vizeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

