Finlanda va inaspri restrictiile asupra adunarilor publice incepand din luna septembrie, limitand la 50 numarul maxim de participanti daca nu sunt in vigoare alte masuri, ca urmare a recrudescentei cazurilor de COVID-19, au anuntat luni autoritatile de la Helsinki, transmite Reuters. In luna august, numarul participantilor la evenimente publice in Finlanda era limitat la 500. Noile limite se vor aplica atat adunarilor din interior, cat si celor desfasurate in spatii deschise. Adunarile publice ce reunesc mai mult de 50 de persoane vor fi permise numai in cazul existentei unor masuri stricte, precum…