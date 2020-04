Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Filipine, Rodrigo Duterte, a aprobat marti prelungirea pana la 30 aprilie a carantinei, cu masuri stricte de inchidere a intregii insule Luzon, unde se afla capitala Manila, pentru a frana raspandirea pandemiei de COVID-19, relateaza EFE. Presedintele Duterte a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit joi pana la 30 aprilie inclusiv perioada de inactivitate declarata in toata Rusia cu pastrarea salariului, intr-un efort al autoritatilor de a limita propagarea noului coronavirus, conform Reuters, AFP si TASS, potrivit Agerpres."Am decis sa prelungesc…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat luni ca nivelul de alerta pe teritoriul tarii va fi ridicat imediat la trei, dupa care va urca la patru in urmatoarele 48 de ore, in contextul confirmarii primelor doua cazuri de transmitere locala a COVID-19, informeaza DPA. Serviciile…

- Prima tara din lume care inchide bursa, din cauza noului coronavirus. Masura ar putea fi extinsa la nivel mondial, dupa prabușirea indicilor pe tot Globul Bursa a fost inchisa marti pe termen nedefinit in Filipine, prima tara din lume care ia o astfel de masura din cauza epidemiei cu noul coronavirus,…

- WTA a prelungit cu inca o saptamana perioada in care turneele sale sunt anulate, pana la data de 2 mai. Dupa ce Germania a decis sa puna lacat pe turneul de la Stuttgart, alte doua turnee, de la Praga si Istanbul, au fost amanate.

- Presedintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, a anuntat joi plasarea in carantina a capitalei Manila, unde adunarile mari sunt acum interzise si scolile inchise timp de o luna pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza AFP, DPA si Reuters.Intr-o alocutiune televizata, Rodrigo…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA. Desi nu avea simptome, Duterte…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor țarii, dar in special in zona de sud, iar cerul ne va aduce innorari temporar mai accentuate ziua la munte, unde pe arii restranse va mai ninge slab, precum si in nordul, centrul si estul tarii, unde izolat si trecator vor fi precipitatii mixte.