Coronavirus: Festivalul de muzică Coachella, amânat din nou în 2021 Celebrul festival de muzica Coachella din California (SUA) nu se va desfasura cum era prevazut in aprilie ca urmare a pandemiei de COVID-19, au decis vineri autoritatile sanitare locale, care au anulat din aceleasi motive editia din 2020, relateaza EFE.



Cameron Kaiser, responsabilul sanatatii publice al comitatului californian Riverside, a invocat reaparitia focarelor de COVID-19, "atat in comitatul Riverside cat si in lume", pentru a justifica aceasta decizie.



Festivalul atrage "sute de mii de spectatori din numeroase tari, dintre care unele sunt afectate disproportionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

