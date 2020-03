CORONAVIRUS. Festivalul de film de la Cannes, suspendat Festivalul de Film de la Cannes ar urma sa aiba loc la finalul lunii iunie, inceputul lunii iulie 2020, conform organizatorilor. ”Astazi, am luat urmatoarea decizie: Festivalul de Film de la Cannes nu se potea ține in datele prevazute, de pe 12 pe 23 mai. Mai multe ipoteze sunt studiate, varianta principala este o simpla amanare, la Cannes, pentru finele lui iunie - inceputul lui iulie 2020”, arata comunicatul. Citește și: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

