Stiri pe aceeasi tema

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au vizitat miercuri Institutul de virusologie din Wuhan, in cadrul anchetei privind originea coronavirusului, scrie AFP.Acest institut, care are mai multe laboratoare cu grad inalt de securitate și unde cercetatori chinezi efectuau studii cu coronavirusuri,…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au ajuns miercuri dimineata la Institutul de Virusologie din Wuhan, in cadrul anchetei lor in acest oras din centrul Chinei privind originea coronavirusului, a constatat o echipa a agentiei France Presse, potrivit AGERPRES. Citește și: S-a facut…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au ajuns miercuri dimineata la Institutul de Virusologie din Wuhan, in cadrul anchetei lor in acest oras din centrul Chinei privind originea coronavirusului, a constatat o echipa a agentiei France Presse.Institutul are mai multe laboratoare sub stricta…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au ajuns miercuri dimineata la Institutul de Virusologie din Wuhan, in cadrul anchetei lor in acest oras din centrul Chinei privind originea coronavirusului, a constatat o echipa a agentiei France Presse.Institutul are mai multe laboratoare sub stricta…

- Echipa de cercetatori ai OMS a ajuns duminica in celebra piața de pește din Wuhan, acolo unde se presupune ca ar fi aparut coronavirusul. Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au vizitat duminica Piata Huanan din Wuhan, conform AFP. Piața de pește din Wuhan este primul focar de coronavirus…

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații, aflați in China in cadrul anchetei privind originea coronavirusului, au vizitat astazi piața din Wuhan, de unde se crede ca ar fi pornit epidemia COVID.

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) isi continuau sambata la Wuhan (centrul Chinei) ancheta pe teren asupra originii coronavirusului, care urmeaza sa ii conduca la situri sensibile, noteaza AFP. Cu toate acestea, calendarul precis al expertilor ramane opac. Mesajele lor pe Twitter…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au parasit joi hotelul din Wuhan unde se aflau in carantina de doua saptamani si urmeaza sa-si inceapa ancheta pe teren in China cu privire la originea noului coronavirus, transmit AFP si Reuters. O echipa AFP tinuta la distanta sigura - potrivit agentiei…