Coronavirus: Experţi medicali belgieni, într-o 'grevă a tăcerii' în mass-media ca protest faţă de politicieni Un numar de virusologi belgieni proeminenti au anuntat ca nu vor mai acorda interviuri in acest weekend, in semn de protest fata de modul in care politicienii gestioneaza epidemia de COVID-19, transmite dpa.



Omul de stiinta Marc van Ranst si colegii sai, care au aparut frecvent la posturile de televiziune belgiene in timpul crizei coronavirusului, au declansat ceea ce ei numesc o 'greva a tacerii', a relatat postul VRT.



Oamenii de stiinta spun ca politicienii se ascund prea adesea in spatele expertilor si refuza sa acorde interviuri pentru a-si explica si apara

Sursa articol si foto: agerpres.ro

