- (UPDATE, ora 17:50) Inca patru cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania – doua in Covasna si doua in Brasov. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, una dintre cele patru persoane este un barbat de 44 de ani din Brasov care s-a intors din Boston pe 11 martie, fiind internat cu simptomatologie…

- Coronavirusul provocase, pana vineri la ora 14.30, moartea a 5.074 de persoane, iar numarul celor infectate era 137.589. Ultimele decese au fost anuntate in Spania, 24, tara unde pana acum si-au pierdut viata 91 de persoane, din cauza Covid-19. Foarte grav este si ca peste 800 de oameni au fost gasiti…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Au fost inregistrate pana acum cinci cazuri de persoane care nu au respectat conditiile izolarii. Incepand de duminica, autoritatile din Romania au decis interzicerea activitatilor care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina…

- Portugalia a inregistrat, luni, primele doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a informat ministrul Sanatatii, Marta Temido, intr-o conferința de presa, potrivit MEDIAFAX.In primul caz este vorba de un barbat care a calatorit recent in Italia, cel de al doilea fiind un alt…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus in Italia a crescut ieri la 29 de morți și 1049 de persoane infectate. Potrivit Protecției Civile italiene, numarul total al cazurilor de coronavirus, care include bolnavi, decedați și vindecați, este de 1128, arata La Stampa. Dintre aceștia, sunt 29 de morți și 1049…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 8 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.”In perioada 15 – 21 februarie 2020, politistii…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…