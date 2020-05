Coronavirus: Emmanuel Macron și "strania înfrângere" a Franței Chiar și în vremuri excepționale francezii gasesc noi moduri de a fi excepționali, scrie Politico.



Potrivit unui studiu al Institutului Paster, Franța s-a confruntat cu propria mutație a coronavirusului care a ucis peste 250.000 de persoane la nivel mondial. Acesta sugereaza ca de fapt guvernul a avut succes în a izola și preveni raspândirea tulpinii COVID-19 care a circulat în Italia și China.



Dezastrul din Franța, unde în jur de 25.000 de oameni și-au pierdut viața, este cauzat de mutația care a circulat preponderent fara a prezenta simptome evidente… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

