Coronavirus: Elveţia: un drapel şi o cravată, folosite pentru a indica nivelul pandemiei din Neuchatel Municipalitatea orasului elvetian Neuchatel a pus la punct un sistem original de alerta in privinta contaminarilor cu noul coronavirus - un drapel ridicat pe acoperisul primariei pentru a indica nivelul local al pandemiei si un medic cantonal care isi schimba culoarea cravatei in functie de numarul de cazuri de infectare confirmate -, a anuntat joi agentia ATS, citata de AFP.



Oficialii din Neuchatel, un oras din vestul Elvetiei, au decis sa ridice un steag in varful acoperisului primariei locale. In prezent, drapelul are culoarea albastra - fapt ce indica doar cazuri sporadice. Steagul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 iun. - Sputnik. Primarul orașului Balți, Renato Usatii, a anunțat in aceasta seara ca 50 de angajați au fost testați astazi la COVID-19, iar la 37 de persoane s-a confirmat prezența virusului. © Sputnik / Алексей ДаничевProcuratura Anticorupție, focar de COVID-19 ”Aceștia sunt…

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus. Focarul provine dintr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei…

- Specialiștii in domeniul sanatații se tem ca se formeaza un nou epicentru al pandemiei de coronavirus. O explozie de noi de cazuri COVID-19 a fost depistata in tari din America Latina, numarul de decese din cauza acestui virus dublandu-se la fiecare doua saptamani in Brazilia, Mexic si Peru

- Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire, noile cazuri anuntate duminica reprezinta un salt fata de cazul unic inregistrat cu o zi in urma. La originea aceste cresteri a imbolnavirilor se afla 11 persoane diagnosticate in orasul Shulan din provicinia Jilin,…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie. A aparut un caz si in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna. Acest caz raportat in epicentrul epidemiei din data de 3 aprilie, a fost asimptomatic.…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna. Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire,…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna, potrivit news.ro.Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind…

- Cercetatorii elvetieni au demarat o campanie de recoltare a probelor de sange si de monitorizare a cetatenilor pentru a determina care este proportia din populatie dotata cu anticorpi impotriva noului coronavirus si care este nivelul de imunitate, au anuntat joi oamenii de stiinta, potrivit AFP.…