Coronavirus Dolj: Câți elevi s-au infectat în ultimele 24 de ore Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 108 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: · Nr. probe alocate de DSP – 206 · Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 104 · Nr. probe recoltate teste rapide: 261 · Nr. persoane vaccinate doza I 23.02.2021: 603 · Nr. persoane vaccinate doza a II-a 23.02.2021: 280 · Nr. persoane vaccinate doza I : 30093 · Nr. persoane vaccinate doza a II-a: 22087 · Nr. total doze administrate : 52180 · Nr. total persoane nou confirmate in 23.02.2021 – 108 · Nr. personal medico-sanitar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

