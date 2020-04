Stiri pe aceeasi tema

- Nicotina ar putea avea un efect protector impotriva infectiei cu noul coronavirus, sugereaza o echipa de cercetatori din Franta, tara in care vor fi efectuate teste preventive si terapeutice cu plasturi de nicotina, la spitalul La Pitie-Salpetricre din Paris, relateaza miercuri AFP. Ipoteza…

- Redfield a afirmat ca noile masuri au rolul "revenirii la lucru a angajatilor din sectoare esentiale, pentru a nu exista lipsa de forta de munca in industrii-cheie" precum servicii de urgenta, servicii medicale, aprovizionarea cu alimente si altele. De asemenea, Centrul pentru Controlul si…

- Sapte batrani din azilul privat de la Galati in care au murit deja doua persoane ar fi fost confirmati cu infectie cu coronavirus iar alti doi ar prezenta simptome de boala. Centrul de ingrijire persoane varstnice din Galati este deja in carantina.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Noul coronavirus s-a extins la nivel global, iar autoritațile recomanda luarea unor masuri speciale de control și prevenire a infecției cu COVID-19. Aceste masuri prevad ca și angajatorii sa implementeze unele proceduri și reguli prin care angajații sa fie protejați de raspandirea infecției cu noul…

- Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este a doua oara cand ea se aplica in Spania - prima data, in 2010, din cauza crizei controlorilor de trafic aerian. Mecanismul este cel mai putin invaziv, fara sa suspende drepturile si libertatile.…

- India suspenda vizele, cu exceptia celor diplomatice, oficiale si de munca, pana pe 15 aprilie, iar masura - luata pentru a incerca stoparea raspandirii Covid-19 - va intra in vigoare din 13 martie, potrivit BBC.Masura este completata de o perioada de minim 14 zile de carantina pentru toti…