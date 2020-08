Coronavirus: despotismul carantinelor Ideea, vehiculata de unul dintre cei mai faimoși filozofi din Italia, Giorgio Agamben, aduce in prim plan o problema teribila: puterea nelegitima, deghizata in supraveghere și expertiza. Agamben a inceput sa foloseasca site-ul editorului sau, Quodlibet , pentru a critica „despotismul tehnico-medical” pe care guvernul italian il punea in aplicare in perioada pandemiei coronavirusului, prin carantine și […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

