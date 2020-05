Coronavirus: Danemarca şi Norvegia redeschid magazinele şi şcolile, pe fondul relaxării măsurilor de izolare Magazinele si centrele comerciale s-au redeschis luni in Danemarca, pe fondul continuarii relaxarii masurilor de izolare introduse in martie pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa.



In centrul Copenhagai, multe magazine au afisat semne reamintind clientilor sa stea departe daca au tuse, febra sau dificultati in respiratie.



Alte magazine aveau semne indicand cat de multi oameni au voie sa fie in magazin in acelasi timp si au angajat personal suplimentar de securitate pentru a se asigura ca distantarea sociala este respectata.



