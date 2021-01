Coronavirus. Constanta a reintrat in zona rosie Pe primul loc la rata de infectare se mentine judetul IlfovJudetul Constanta a reintrat in zona rosie dupa ce sambata a inregistrat o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 3,08 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 2,91, informeaza Grupul de Comunicare Strategica GCS .Pe primul loc la rata de infectare se mentine judetul Ilfov, cu 4,44 la mia de locuitori, in crestere fata de vineri, cand a inregistrat 4,14, urmat de judetul Timis, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Constanta a reintrat in zona rosie dupa ce sambata a inregistrat o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 3,08 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 2,91, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe primul loc…

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 4,11. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar Cluj este pe locul doi in topul județelor afectate in ultimele 24 de ore.Grupul de Comunicare Strategica a raportat joi, 7 ianuarie, 4.951…

- ata de infectare cu SARS-CoV-2 in mai multe zone din Romania Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Judetul Cluj a reintrat în zona rosie, dupa ce astazi a înregistrat o rata de infectare cu noul coronavirus cumulata la 14 zile de 3,07 la mia de locuitori, în crestere…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu COVID-19, comparativ cu ultima raportate, au fost inregistrate in București, respectiv 522 de cazuri, Ilfov, 253 de cazuri, și Timiș, 184 cazuri, informeaza, luni, Grupul de...

- Municipiul Bucuresti inregistreaza o crestere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, care a ajuns la 6,62 la mia de locuitori. Judetul Sibiu scade la o incidenta de sub 8 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica.

- Judetul Sibiu inregistreaza o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 8 la mia de locuitori, in timp ce municipiul Bucuresti se pastreaza la o incidenta de peste 5 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pe primul loc…

- Incidenta coronavirus 10 noiembrie. Sibiul a ajuns miercuri, 11 noiembrie, la o rata de infectare de 7,19. Alte trei judete au depasit indicele 6 la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Este vorba despre Cluj (6.9), Salaj (6.46) si Timis (6.52). Grupul pentru Comunicare Strategica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Județul Sibiu, cu o rata de infectare de 6,89 la mia de locuitori, a devansat…