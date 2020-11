Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, transmite Reuters.Incheierea acestui contract survine dupa ce grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anuntat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, citata de Reuters. Rusia a lansat vaccinul Sputnik…

- Uniunea Europeana va finaliza ‘in curand’ contractul cu companiile americana Pfizer si germana BioNTech, in urma unui acord provizoriu incheiat in septembrie, pentru a achizitiona pana la 300 milioane de doze din vaccinul pe care il dezvolta cele doua laboratoare, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite…

- Grupul farmaceutic Pfizer Inc. a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficienta de peste 90% in prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor initiale provenite dintr-un studiu amplu de faza 3. Anuntul companiei americane reprezinta o prima victorie importanta obtinuta in lupta impotriva…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Comisia Europeana a anuntat joi semnarea, in numele statelor membre ale UE, a unui contract cu compania farmaceutica britanico-suedeza AstraZeneca pentru achizitia a 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19 aflat in prezent in faza experimentala, a anuntat executivul comunitar, relateaza…

- Comisia Europeana vrea sa achiziționeze de la compania CureVac un lot inițial de 225 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Contractul ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achiziționeze vaccinul, dar și sa il doneze țarilor cu venituri mici și medii sau sa il redirecționeze…

- Comisia Europeana a incheiat joi o serie de discutii preliminare cu CureVac pentru achizitionarea unui potential vaccin impotriva COVID-19, informeaza executivul european intr-un comunicat de presa. Acesta este rezultatul demersurilor pozitive cu Sanofi-GSK, anuntate la 31 iulie, si cu…