China a afirmat marti ca si Statele Unite ar trebui sa invite in tara o echipa internationala de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), precum cea aflata in prezent in orasul chinez Wuhan, pentru a cerceta originea coronavirusului, transmite EFE.



Purtatorul de cuvant al MAE chinez, Wang Wenbin, a declarat intr-o conferinta de presa ca expertii locali "au pus la dispozitia cercetatorilor internationali o imensa cantitate de informatii si rezultatele anchetei" si au avut "schimburi profunde" cu acestia.



Wang si-a exprimat speranta ca si SUA vor face la fel precum…