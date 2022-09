Stiri pe aceeasi tema

- China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP, citata de Agerpres. China continua sa aplice o foarte stricta strategie sanitara…

- China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP.

- Autoritatile chineze au decis un lockdown de 3 zile pentru toti cei 320.000 de locuitori ai unui oras din centrul Chinei, dupa descoperirea unui singur caz pozitiv de COVID-19, intr-o perioada in care China se confrunta cu o revenire limitata a infectiilor cu acest coronavirus, transmite AFP.…

- Cateva milioane de persoane au fost izolate, miercuri, in China, in urma unei cresteri epidemice care a starnit temeri, in special in Shanghai, cu privire la revenirea restrictiilor. The post Milioane de locuitori din China, izolați din cauza creșterii cazurilor de Covid-19 appeared first on Realitatea…

- Orasul Xi'an din nordul Chinei, supranumit si Orasul armatei de teracota, in care locuiesc 13 milioane de oameni, va intra miercuri din nou in lockdown, dupa ce autoritatile locale au depistat 18 cazuri de coronavirus, transmite AFP.

La doar o saptamana de la incheierea unei perioade de doua luni de lockdown, autoritatile din Shanghai au anuntat noi restrictii si programe de testare in masa pentru coronavirus, masurile instituite joi in districtul Mihang fiind extinse, incepand de vineri, 10 iunie, in

- La doar o saptamana de la incheierea unei perioade de doua luni de lockdown, autoritatile din Shanghai au anuntat noi restrictii si programe de testare in masa pentru coronavirus, masurile instituite joi in districtul Mihang fiind extinse, incepand de vineri, in alte sapte

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…