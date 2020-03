Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul va organiza repatrierea a mii de cetațeni germani blocați in prezent in strainatate din cauza restricțiilor de calatorie emise in cadrul masurilor pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus, scrie AFP.„Vom face tot posibilul pentru a permite miilor de persoane blocate in strainatate…

- Norvegia isi indeamna cetatenii sa nu calatoreasca in strainatate luna urmatoare si a cerut norvegienilor din afara tarii sa ia in considerare sa se intoarca acasa cat mai curand posibil din cauza focarului de coronavirus, informeaza sambata Reuters.Ministerul de Externe a declarat intr-un…

- Inchiderea granitelor pentru a combate raspandirea noului coronavirus va fi probabil necesara, dar o astfel de masura va trebui sa fie decisa la nivel european, a declarat joi seara presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Vom avea, fara indoiala, masuri de control,…

- Guvernul interzice persoanelor care au venit ieri din Italia, impreuna cu persoana depistata pozitiv la coronavirus, sa paraseasca Republica Moldova. Prim-ministrul Ion Chicu a afirmat ca este obligatoriu ca toți cei de pe cursa Wizzair W6 3796, Milano-Chișinau, sa ramana acasa in carantina timp de…

- Ministerul Afacerilor Externe mai precizeaza ca mai multe state au decretat masuri cu caracter excepțional, precum interzicerea accesului in zonele afectate, inchiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unor perioade obligatorii de carantina / izolare la domiciliu pentru cei care au…

- Noaptea trecuta, Guvernul din Italia a decis printr-un decret ca populatia din 11 localitati sa primeasca interdictia de a parasi zona. Masurile foarte severe au fost luate pentru a limita raspandirea noului virus. Italia a devenit in ultimele 48 de ore tara europeana cu cele mai multe cazuri de coronavirus.…

- Ieri, Rusia a anuntat ca va recurge la expulzarea cetatenilor straini infectati cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta a decis sa-si inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari, a transmis AFP, preluata de Agerpres. Noul coronavirus ”a fost adaugat pe lista maladiilor…

- Australia a luat hotararea de a interzice, incepand de sambata, intrarea pe teritoriul sau a tuturor persoanelor nerezidente care sosesc din China, masura luata ca parte a eforturilor de lupta contra epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP, informeaza AGERPRES . “Doar cetatenii australieni, rezidentii…