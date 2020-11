Coronavirus: Celebra fântână din Geneva rămâne oprită pentru a marca al doilea val al pandemiei Celebra fantana din Geneva, al carei jet maiestuos se inalta pana la 140 de metri deasupra orasului, pe lacul Leman, nu va fi repornita pentru a se marca astfel al doilea val al pandemiei care afecteaza grav Elvetia, informeaza miercuri AFP. "Jet d'Eau", care este in prezent oprita pentru lucrari anuale de intretinere, urma sa fie pornita la data de 12 noiembrie, insa Consiliul de Stat din Cantonul Geneva a decis suspendarea repornirii. "Avand in vedere situatia sanitara actuala din Elvetia si Geneva, asociata pandemiei de COVID-19, Consiliul de Stat a decis sa puna temporar emblema orasului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra fantana arteziana din Geneva, inaugurata in 1891 și al carei jet se inalta pana la 140 de metri deasupra orasului, nu va fi repornita, autoritațile dorind sa marcheze astfel al doilea val al pandemiei care afecteaza grav Elvetia, informeaza AFP, citata de agerpres . Fantana numita „Jet d’Eau”…

- Al doilea val al epidemiei de COVID-19 cu care se confrunta in prezent Europa nu va fi probabil ultimul si ne putem teme de „mai multe valuri succesive la sfarsitul acestei ierni” si in primavara anului viitor, a apreciat Consiliul stiintific care consiliaza guvernul francez,

- Italia a inregistrat 8.804 de noi infectii cu coronavirus in ultimele 24 de ore, a anunțat joi Ministerul Sanatatii, cel mai mare numar zilnic de la inceputul pandemiei. Miercuri, au fost raportate 7.332 de cazuri, relateaza Reuters.De asemenea, numarul deceselor a explodat. Joi s-au inregistrat…

- Europa a devenit noul focar de coronavirus al lumii, raportand acum mai multe cazuri decat Statele Unite, Brazilia și India, potrivit cifrelor Organizației Mondiale a Sanatații, iar multe guverne de pe continent au decis inchiderea barurilor și restaurantelor sau limitarea

- Elita sahului mondial, in frunte cu campionul lumii, norvegianul Magnus Carlsen, s-a reunit pentru prima oara de la debutul pandemiei de coronavirus, la Stavanger (Norvegia), cu ocazia celei de-a opta editii a turneului Altibox Norway Chess, informeaza ziarul sportiv Marca, scrie Agerpres.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.679 de cazuri noi de COVID-19, al doilea cel mai mare bilanț transmis de autoritați dupa recordul negativ inregistrat miercuri. Alți 27 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. La terapie intensiva sunt internați 460 de pacienți.

- Consecintele indirecte ale pandemiei de coronavirus depasesc impactul direct al COVID-19 in cele mai fragile tari ale lumii, a atras atenția, miercuri, coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, in fata Consiliul de Securitate al ONU, conform dpa. 'Efectele indirecte ale crizei vor fi…

- Consiliul FIFA a aprobat noi modificari ale calendarului international in contextul pandemiei de Covid-19, a anuntat forul fotbalistic mondial, relateaza Agerpres. Principala noutate este ca in luna septembrie nu vor exista meciuri intertari decat in Europa, ceea ce inseamna ca numerosi jucatori vor…