Stiri pe aceeasi tema

- Angajații CUP Salubritate sunt echipați cu combinezoane și maști de protecție pentru protejarea in aceasta perioada și pentru a limita pe cat posibil raspandirea noului Coronavirus (COVID-19). Societatea a reușit sa achiziționeze aceste echipamente de protecție pentru aceasta perioada in care serviciile…

- Peste 80 dintre angajații din aparatul propriu al Consiliului Județean Suceava lucreaza deja de acasa, de saptamana trecuta. Administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a declarat ca masura a fost luata a doua zi dupa instituirea starii de urgența in Romania, pentru toți angajații…

- Mai multe firme de brokeraj active pe Bursa de Valori București (BVB) au anunțat clienții ca iși vor desfașura activitatea doar online in perioada imediat urmatoare, ca masura pentru prevenirea extinderii noului coronavirus (COVID-19). De asemenea,...

- Maria Ghiorghiu a scris pe blogul personal ca in perioada 20-30 decembrie se va intampla ceva. Nu sunt oferite alte detalii, totuși, iar clarvazatoarea indeamna la rugaciune. "10 Martie 2020, ora 23,45 ! Dragii mei, in aceasta seara tarzie, aud un glas care spune doara atat: "In perioada 20…

- Romania are deja cazuri de coronavirus confirmate, iar situatia poate evolua in orice directie de aici inainte, iar asta depinde doar de felul in care Romania va reactiona.Reprezentantii USR, spun ca asteapta masuri concrete din partea autoritatilor astfel incat sa fie stopata raspandirea virusului."Depindem…

- Un angajat NATO, care lucreaza la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presa NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a intors dintr-o vacanța in nordul Italiei, s-a simțit rau și a fost testat deoarece avea și febra”, potrivit comunicatului transmis de NATO, citat…

- RESITA – Tanarul de 27 de ani este din Resita si a lucrat ca angajat pe nava care a avut 706 cazuri cu coronavirus. Este plecat de mult timp din tara, iar in aceasta perioada nu a venit acasa la Resita! Dupa cum stiti, pe nava de croaziera Diamond Princess au fost si 17 romani, dintre care doi au fost…

- Maria Gheorghiu a declarat ca și-ar dori ca oamenii sa nu intre in panica si a spus ca "se lucreaza la un tratament" și "prezice" ca in maximum trei luni va fi descoperit remediul. "Am auzit un mesaj, ieri seara. Este vorba de Italia, unde se va descoperi pentru prima data. Haideti sa credem…