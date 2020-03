Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a afirmat, intr-un discurs transmis joi la televiziunea nationala, ca lumea va traversa o "faza inca si mai dificila" in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza AFP.Regatul saudit, ca si alte tari de la Golful Persic, este lovit de COVID-19,…

- Netflix si Disney au anuntat ca iși suspenda premierele si productia mai multor filme si seriale TV din cauza Covid-19, iar marii organizatori de concerte live au anulat turneele din luna martie.Compania Disney a anuntat insa ca va lansa filmul de animatie "Regatul de Gheata 2/ Frozen 2" duminica,…

- Intr-un mesaj transmis Parlamentului din izolare, premierul Ludovic Orban spune ca Romania traverseaza o perioada dificila, care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a putea trece tara cu bine prin criza internationala severa generata de pandemia de coronavirus. Orban e…

- Daniele Rugani nu este singurul jucator din Italia contaminat cu COVID-19. Sampdoria a anunțat ca fotbalistul Manolo Gabbiadini, 28 de ani, are coronavirus. Coronavirus a semanat panica și in Prmier League, cel mai bogat campionat din lume. Trei fotbaliști de la Leicester City sunt suspecți de contaminare…

- Coronavirus face ravagii in Lombardia, iar spitalele din regiunea italina se confrunta cu probleme serioase. Peste 80% din paturile secțiilor de terapie intensiva sunt ocupate de persoanele infectate cu COVID-19.Din acest motiv, secțiile ATI ale unitaților medicale din Lombardia au primit, recent, 223…

- Comisarul Traian Berbeceanu, seful de Cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela, cere preotilor sa foloseasca lingurite de unica folosinta pentru impartasanie, mai ales atunci cand este vorba despre copii. ”Ar fi o mare dovada de iubire, pretuire si protejare a enoriasilor, macar pentru perioada…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Tokyo urmeaza sa trimita in regiune un distrugator in domeniul informatiilor si doua avioane de patrula maritima de tip P-3C, a precizat un purtator de cuvant al Executivului, Yoshihide Suga. ”Este vorba despre o misiune vizand sa garanteze pacea si stabilitatea in Orientul Mijlociu si…