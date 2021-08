Coronavirus: Cazurile de infectare cresc, numărul vaccinărilor scade. Câți oameni s-au imunizat în ultimele 24 de ore Deși cazurile de infectare cu coronavirus cresc extrem de mult, numarul romanilor care se vaccineaza ramane mic. Conform datelor furnizate de autoritați, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu prima doza din ser doar 7.240 de persoane, in timp ce rapelul l-au facut 3.415 persoane. De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au imunizat in total, cu schema completa, 5.124.998 de oameni. The post Coronavirus: Cazurile de infectare cresc, numarul vaccinarilor scade. Cați oameni s-au imunizat in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

