Coronavirus - Care este situația la granițele României Noul coronavirus face ravagii in intreaga lume iar Romania și vecinii ei nu fac excepție. Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns joi la 422, in crestere cu 23 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com citata de Agerpres.



In spitalele bulgare sunt internati 207 pacienti cu COVID-19, dintre care 18 se afla la terapie intensiva.



Cele mai multe cazuri de infectare sunt la Sofia (254), Plovdiv (26), Varna si Burgas (cate 20).



Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns miercuri la 399 (227 de barbati si 172 de femei), in crestere cu 20 fata de ziua anterioara, a anuntat miercuri celula guvernamentala de criza de la Sofia, transmite novinite.com. In spitalele bulgare sunt internati in prezent 146 pacienti…

