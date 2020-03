Premierul finlandez a anuntat miercuri seara izolarea capitalei Helsinki si a regiunii sale, cel mai important loc de raspandire a noului coronavirus in Finlanda, relateaza AFP.



''Intrarea si iesirea din regiunea capitalei vor fi interzise'' persoanelor incepand de vineri pana la 19 aprilie, a anuntat Sanna Marin in cursul unei conferinte de presa.



''Cu toate acestea, toata lumea are dreptul sa mearga acasa'', a precizat premierul.



Un numar de 1,7 milioane de persoane, o treime din populatia finlandeza, locuiesc in aceasta regiune,…