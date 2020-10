Coronavirus: Bulgaria impune noi restricţii antiepidemice Autoritatile bulgare au dispus incepand de joi inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19, relateaza agentia EFE. Conform ordinului semnat de ministrul sanatatii, Kostadin Angelov, vor fi inchise localurile nocturne - discoteci, baruri, cluburi etc. -, tot ce inseamna spectacole, inclusiv cinematografe si teatre, cu exceptia concertelor, dar cu o participare la numai 30% din capacitatea locului unde se desfasoara. Invatamantul primar se va desfasura in continuare cu prezenta fizica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au dispus, incepand de joi, 29 octombrie, inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19, relateaza agentia EFE. Conform ordinului semnat de ministrul sanatatii,…

- Autoritatile bulgare au dispus incepand de joi inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19, relateaza agentia EFE.

- Autoritatile bulgare au dispus incepand de joi inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19.

- Autoritațile din Bulgaria și Germania au impus, din aceasta saptamana, obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice deschise, anunta digi24 . Bulgaria impune purtarea mastii in spatiile exterioare in toata tara Bulgaria impune purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile exterioare…

- Guvernul polonez a anuntat joi noi masuri menite sa limiteze epidemia de COVID-19, printre care reducerea orarului de functionare a barurilor si restaurantelor, predarea si munca de la distanta, informeaza Reuters, dpa si AFP. 'Astazi trebuie sa revenim la recomandarea de baza pe care…

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Autoritațile de frontiera din Republica Serbia au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ca, in scopul prevenirii extinderii bolilor contagioase in statul vecin, cetatenii straini care vin in Republica Serbia din: Republica Macedonia de Nord, Bulgaria, Romania, Croatia,…

- Grecia ar putea impune noi restrictii antiepidemice daca numarul cazurilor de coronavirus va continua sa creasca, a declarat, miercuri, premierul Kyriakos Mitsotakis, cerand respectarea stricta a actualelor masuri, anunța MEDIAFAX.Grecia a raportat 121 noi cazuri de coronavirus marti, cel…