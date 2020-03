Coronavirus Brazilia: Bolsonaro respinge carantina "care distruge economia"

Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a decretat joi intrarea in carantina a populatiei sale, circa 44 de milioane de persoane, pana la sfarsitul lunii, in timp ce Rio de Janeiro in Brazilia isi va inchide plajele si restaurantele, pentru a incerca sa opreasca raspandirea pandemiei de coronavirus, transmite AFP ptrivit Agerpres..…

- Jair Bolsonaro a dezmintit vineri informatia potrivit careia este infectat cu coronavirusul SARS-CoV-2. Vestea despre contaminarea presedintelui brazilian este prezentata ca fiind sigura de catre publicatia „Rio O Dia”.

- "Presedintele Jair Bolsonaro a facut testul coronavirusului si asteptam rezultatul", a scris joi, pe Twitter, fiul sefului statului. "Insa nu exista vreun simptom al bolii", a adaugat el. Palatul prezidential a anuntat anterior ca Fabio Wajngarten, seful serviciului de presa al lui Jair Bolsonaro -…

- Presedintele american Donald Trump il va primi, in acest weekend, pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, la proprietatea sa privata din Florida, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba le-a spus vineri jurnalistilor ca va lua cina cu Bolsonaro la Mar-a-Lago,…

- Premierul italian Giuseppe Conte l-a intampinat joi la Napoli pe presedintele francez Emmanuel Macron la primul summit bilateral dupa cel de la Lyon, din 2017, relateaza AFP potrivit Agerpres. In efortul de a relansa relatiile cu Italia, presedintele Frantei este insotit de o delegatie de 11 ministri.…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat, pe Twitter, desemnarea unui general ca ministru al Casei civile, post echivalent celui de premier, intarind astfel prezenta militarilor in guvernul sau, transmite vineri AFP. Generalul Walter Souza Braga Netto, 62 de ani, il inlocuieste pe Onyx Lorenzoni,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a afirmat miercuri ca nu va mai vorbi cu mass-media, pentru a evita sa fie criticat din cauza agresivitatii sale fata de jurnalisti, relateaza AFP, potrivit Agerpres."As vrea sa va vorbesc, dar Asociatia Nationala a Jurnalistilor spune ca atunci cand vorbesc,…