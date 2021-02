Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va redeschide restaurantele in martie si cluburile de noapte in aprilie, a declarat miercuri premierul Boiko Borisov, care mizeaza pe programul de vaccinare... The post Bulgaria va redeschide restaurantele si cluburile de noapte appeared first on Renasterea banateana .

- Bulgaria va redeschide restaurantele in martie si cluburile de noapte in aprilie, a declarat miercuri premierul Boiko Borisov, care mizeaza pe programul de vaccinare si pe un numar important de insanatosiri ale bolnavilor de COVID-19, relateaza Reuters, potrvit AGERPRES. Bulgaria a inceput…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca sistemul de sanatate al Ungariei va rezista presiunii in crestere exercitata de valul trei al pandemiei de COVID-19, pentru ca va intensifica procesul de vaccinare cu noi transe de doze de vaccin, informeaza Reuters. Cateva tari central-europene lupta…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-un document ce defineste…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 – incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu…

- Bulgaria va relaxa o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia incepand cu 4 februarie, desi restaurantele vor ramane in continuare inchise din cauza temerilor referitoare la noua varianta de coronavirus, au precizat sambata autoritatile, potrivit Reuters. Masurile…

- Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care…