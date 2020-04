Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Biroului Regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a declarat ca este mult prea devreme pentru relaxarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Tarile din Europa ar trebui sa ramana vigilente si sa fie foarte atente atunci cand au in vedere masuri de relaxare a restrictiilor menite…

- O eventuala relaxare treptata a restricțiilor legate de coronavirus ar fi fezabila dupa data de 1 mai, a spus la RFI primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan. Acesta considera ca o masura de acest gen va...

- In ultimul timp se vorbește tot mai mult despre masuri de relaxare a retricțiilor instituite in starea de urgența din cauza pandemiei de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica transmite ca „astfel de propuneri vor fi discutate cu toți factorii implicați in gestionarea situației raspandirii noului…

- Incepe relaxarea restricțiilor impuse in unele țari europene dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus. Austria, Cehia si Danemarca sunt primele tari care au decis relaxarea in saptamanile urmatoare a restrictiilor antiepidemice, dand semnalul si pentru alte tari europene care vor reluarea activitatilor…

- "Ceea ce este mai rau abia urmeaza", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, reiterandu-si apelul la incetarea focului in lume pentru a ajuta la limitarea propagarii COVID-19, potrivit AFP. "Exista o sansa pentru pace, dar suntem departe de asta. Nevoia este urgenta. Furtuna…

- Masurile radicale precum inchiderea scolilor si a frontierelor pot incetini pandemia provocata de noul coronavirus, dar nu o pot stopa, a declarat Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- Nu toate cazurile de coronavirus inregistrate in Italia par sa aiba o istorie clara epidemiologica, respectiv o legatura cu calatoriile in China sau cu persoanele deja bolnave, spune directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, Hans Kluge.„Ceea ce ingrijoreaza in situația…