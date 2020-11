Stiri pe aceeasi tema

- Spania, tara de unde, potrivit traditiei, vine Mos Nicolae, se afla intr-o zona rosie, iar cetatenii care calatoresc dinspre Spania in Belgia sunt obligati sa respecte perioada de carantina. Guvernul a decis insa sa faca o exceptie pentru Mos Nicolae si ajutoarele sale in seara de 5 decembrie, cand…

- Italia poate fi inchisa peste 7 zile, daca nu scade numarul infectarilor cu coronavirus. Dupa ora 21 nu se va mai ieși din case, scrie Corriere della Sera. Peste 16.000 de cazuri noi au fost raportate joi, in Peninsula.Guvernul italian ia in calcul un nou lockdown, peste 7 zile, daca numarul infectarilor…

- "Guvernul va (...) limita deplasarile si contactele cu alte persoane (...) cu exceptia iesirilor pentru munca, cumparaturi si mersul la doctor", a afirmat ministrul Sanatatii, Roman Prymula. SURSA: hotnews.ro

- Pandemia bate record dupa record in Europa. Cehia a raportat marți seara aproape 12 mii de cazuri noi. In aceasta situație, guvernul de la Praga a anunțat ca nu exclude carantina, daca numarul infectarilor zilnice continua sa fie atat de mare.

- Capitala Spaniei a intrat in carantina, impreuna cu alte opt orase din regiune, unde traiesc si aproximativ 200.000 de romani. Guvernul central a impus restrictii municipiilor cu mai mult de 100.000 de locuitori, cu peste 10% din persoanele suspecte de COVID-19 testate pozitiv si cu mai mult de 35%…

- Libertatea.ro difuzeaza un jurnal de știri, la ora 13.00, in care va ținem la curent cu situația din București, din țara și din lume. Adriana Nedelea LA FIX, 1 octombrie Cei peste trei milioane de locuitori ai Madridului intra din nou in carantina, din cauza coronavirusului. Guvernul spaniol a anuntat…

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana pe 31 octombrie restrictiile antiepidemice, a luat masuri suplimentare impotriva cluburilor si discotecilor si a interzis accesul in tara pentru majoritatea strainilor, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, 1.670 de noi cazuri fiind confirmate…