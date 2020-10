Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, luni, ca alegerile parlamentare pot avea loc pe 6 decembrie numai cu luarea unor masuri "imediate" privind limitarea cazurilor de COVID-19, in caz contrar, in "curand", sistemul medical va intra "in colaps".



"In goana dupa popularitate si voturi, Iohannis si Orban sacrifica un popor. Fara scrupule, fara urma de mila pentru niste amarati care vor fi victime sigure, cei doi iresponsabili din varful statului imping lucrurile inainte. In plina pandemie, au redeschis cinematografele, teatrele, restaurantele, scolile si organizeaza doua randuri…