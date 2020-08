Coronavirus: Barurile şi restaurantele vor fi închise pe timpul nopţii în insulele greceşti Grecia a decretat luni inchiderea pe timpul noptii a barurilor si restaurantelor in unele dintre principalele sale destinatii turistice, dupa inregistrarea a numeroase cazuri de infectari cu noul coronavirus, relateaza AFP. O purtatoare de cuvant a guvernului elen a anuntat, de asemenea, noi restrictii pentru calatorii din Balcani si zborurile din mai multe tari UE. Zonele in care restaurantele si barurile vor fi inchise incepand de la miezul noptii pana la 7 dimineata includ insulele turistice Mykonos, Santorini, Corfu, Rodos si Creta, a declarat purtatoarea de cuvant a guvernului elen, Aristotelia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

