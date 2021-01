Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…

- „Singurul cadru in care negociem este in 27. Facem asta impreuna si, pe acest fundament de obligativitate juridica, niciun stat membru nu are permisiunea de a negocia in paralel sau de a avea un contract in paralel”, a declarat Von der Leyen intr-o conferinta de presa la Bruxelles.„Intregul portofoliu…

- Comanda inițiala de 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech va fi distribuita pentru Uniunea Europeana pana in luna septembrie, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene. „Distribuția tuturor celor 200 de milioane de doze este programata sa fie…

- Uniunea Europeana ar putea da aprobarea finala pentru vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech in data de 23 decembrie, la doar doua zile dupa ce reglementatorul european ar da unda verde serului, a declarat Margaritis Schinas, vicepresedinte al Comisiei Europene, citat de Reuters.…

- Vedete ale fotbalului vor ajuta Uniunea Europeana sa risipeasca scepticismul cu privire la vaccinuri, a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul Consiliului European de joi, scrie digi24.ro. Von der Leyen a oferit citeva detalii despe planurile Comisiei pentru campania…

- Vești bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor Pfizer și Moderna in a doua jumatate a lunii decembrie. O spune președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia totul depinde de rezultatele evaluarii pe care Agenția Europeana a Medicamentelor…

- Margaritis Schinas, unul din vicepreședinții Comisiei Europene, a fost diagnosticat cu coronavirus. Anunțul a fost facut pe Twitter. Margaritis Schinas este insarcinat cu promovarea modului de viața european. Este al doilea caz de coronavirus depistat in cadrul Comisiei Europene. „Tocmai am aflat ca…