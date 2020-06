Coronavirus: Autorităţile din Portugalia reintroduc noi restricţii la Lisabona Autoritatile portugheze au restabilit partial marti izolarea in regiunea capitalei Lisabona pentru a evita raspandirea focarelor de noul coronavirus, cu riscul de a afecta imaginea unei tari care a fost pana acum relativ ferita de pandemie si de a compromite sezonul turistic, relateaza AFP. In contextul in care unele tari europene au introdus saptamana trecuta, spre marea nemultumire a Portugaliei, restrictii pentru turistii din acest stat in ciuda redeschiderii de frontiere pe continent, autoritatile portugheze au fost nevoite sa recunoasca dificultatea de a eradica focarele de contaminare responsabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

