Coronavirus: Austria intră de marţi într-o nouă izolare de o lună Guvernul austriac a anuntat sambata o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. "O a doua izolare va fi in vigoare de marti pana la sfarsitul lunii noiembrie", a declarat cancelarul conservator Sebastian Kurz intr-o conferinta de presa la Viena. Va fi interzisa iesirea din case intre orele 20:00 si 06:00, iar intalnirile private vor fi limitate la maximum doua familii, a spus el, avertizand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

