CORONAVIRUS. Asistentă româncă în Italia: "Nu îmi permit luxul să merg acasă. Sunt frântă, nici la baie nu pot merge" "Sunt asistenta și in momentul de fața ma confrunt cu aceasta urgența medicala. Imi este și mie frica, dar nu de a merge la cumparaturi, ci de a merge la munca. Imi este frica pentru ca masca s-ar putea sa nu acopere cum trebuie fața, sau ca m-am atins din greșeala cu manuși murdare, sau ca poate lentilele ochelarilor nu imi acopera complet ochii și ceva a trecut de ele. Sunt obosita fizic pentru ca dispozitivele de protecție sunt proaste, costumul de laborator te face sa transpiri și odata imbracat, nu mai pot merge la baie sau sa beau ceva pentru șase ore. Situatie dramatica in Italia.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net dramatica in.…

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare au confirmat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19 in Alba. Este vorba despre o persoana care se afla in carantina și venise din Italia. A fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. In ultimele zile, sectia respectiva a fost eliberata…

- Autoritațile austriece au verificat intr-o zi in jur de doua mii de camioane, fața de o medie zilnica intre patru și cinci mii. De asemenea, este controlata si starea de sanatate a șoferilor, astfel ca durata de stationare la punctul de trecere a frontierei este ingreunata. "Autostrada Brenner…

- Membrii personalului medical din Italia sunt in linia intai a luptei cu COVID-19 și sunt cel mai puțin protejați de autoritațile italiene, susține o asistenta romanca din Bologna, care lucreaza de 20 de ani in sistemul medical italian. Femeia a povestit in exclusivitate pentru Libertatea la ce riscuri…

- Infecția cu Coronavirus a ajuns in 111 țari, cele mai afectate fiind China, Coreea de Sud, Iran și Italia, statul european in care epidemia s-a raspandit cel mai mult. Multe gradinițe și școli sunt inchise, o serie de companii aeriene au anulat zboruri...

- Andreea Archip, trimisul special Libertatea in capitala regiunii Lombardia, acolo unde mai multe localitați au fost izolate din cauza coronavirusului, a intervenit in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX și a relatat un moment impresionant.Jurnalista Libertatea a povestit cum 45 de persoane care s-au recuperat…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a infirmat faptul ca 300 de persoane de etnie rroma din Valea Moldovei ar fi venit acasa, in satul Mironu, dintr-o zona din Italia afectata de coronavirus și ca ar fi declarat la intrarea in țara ca punctul de plecare a fost Germania. Alexandru Moldovat…

- Cel puțin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunțat, șeful Agenției de Protecție Civila, Angelo Borreli, intr-o conferința de presa duminica, potrivit CNN. Autoritațile italiene fac eforturi sa gaseasca pacientul zero. Din cei 132 infectați, 26 sunt in terapie intensiva, doi…