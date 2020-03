Stiri pe aceeasi tema

- Spania urmeaza sa anunte inchiderea granitelor ca masura de urgenta pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, a informat presa din aceasta țara. Oficialii spanioli vor anunta ca...

- Masuri stricte luate de Serbia pentru prevenirea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Autoritațile din țara vecina au decis sa inchida complet granițele pentru cetațenii straini care vin din Romania și celelalte țari afectate de coronavirus.

- Rusia isi va inchide frontierele cu Polonia si Norvegia si va bloca accesul strainilor in tara pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat premierul Mihail Misustin, potrivit The Moscow...

- Zeci de șoferi romani sunt blocați cu TIR-urile la ieșirea din Italia. Slovenia a inchis granițele dinspre Peninsula. Italia este in totalitate zona roșie de coronavirus și țarile vecine iși inchid complet granițele. A facut-o Slovenia, vineri de dimineața, pentru orice fel de tranzit de marfa cu camioane…

- Coada de 90 de km de TIR-uri la Brennero, la ieșirea din Italia spre Austria, din cauza fricii de coronavirus. Autoritațile austriece au decis sa controleze fiecare autovehicul și sa lase deschisa frontiera doar pentru transportul de marfuri și navetiștilor transfrontalieri. Sunt cozi uriașe la granița…

- Raportorul special ONU pentru Coreea de Nord considera ca Phenianul ar trebui sa autorizeze intrarea in tara a unor medici si lucratori umanitari in vederea unei evaluari a efectelor unei eventuale epidemii a noului coronavirus asupra populatiei, relateaza AFP.

- Consiliul Judetean Timis va achizitiona cinci module de containere duble pentru izolare in cazul in care apar infectii cu coronavirus, containere care sunt dotate cu chicineta si baie, acestea urmand sa fie amplasate in sase puncte de trecere a frontierei si in Aeroportul Timisoara. De asemenea,…

- Deputatul Alexandru Baisanu a declarat miercuri, 26 februarie, intr-o conferinta de presa, ca persoanele suspectate de infectare cu coronavirus ar trebui „carantinate“ in containere modulare, amplasate in afara localitatilor.