- Direcția de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica la Lugoj. Sunt monitorizați parinții femeii de 38 de ani, din Timișoara, care a fost confirmata cu coronavirus, precum și prietenii cu care aceasta a intrat in contact dupa ce s-a intors din Italia. Toți vor fi evaluați, privind starea…

- Ministerul Educatiei a transmis situatia centralizata a unitatilor de invatamant inchise integral sau total din cauza epidemiei de gripa. Totodata, sute de copii si cadre didactice sunt izolate la domiciliu din cauza coronavirusului.

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca pe teritoriul Romaniei se afla 99 de persoane in carantina si 7174 de persoane aflate in izolare voluntara la domiciliu, acestea fiind persoane asimptomatice, care nu prezinta semne de boala. In ceea ce priveste persoanele aflate…

- Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in casa romanului infectat cu noul coronavirus mai sunt sapte persoane, care au fost testate si care vor ramane la domiciliu, sub paza. „In casa mai sunt sapte persoane. Toate au avut test negativ, insa toate vor ramane la domiciliu, sub paza. Li se vor asigura toate…

- Ziarul Unirea Adio excursii și tabere de teama noului coronavirus: Ministerul Educatiei ii inchide in scoli pe elevi si pe profesori. „Scoala altfel” se va desfașura in unitațile de invațamant Adio excursii și tabere de teama noului coronavirus: Ministerul Educatiei ii inchide in scoli pe elevi si pe…

- In Timiș sunt izolate la domiciliu, pentru 14 zile, 122 de persoane. Este vorba despre cei care au fost in aceste zile in Italia sau China și carora li s-a recomandat izolarea voluntara la domiciliu. Direcția de Sanatate Publica Timiș transmite ca 122 de persoane sunt izolate la domiciliu in Timiș,…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Orice activitati scolare sau extrascolare vor fi suspendate sau limitate, urmare a unor masuri transmise de Ministerul Educatiei catre Inspectoratele Scolare din subordine, in contextul temerilor privind raspandirea noului coronavirus.