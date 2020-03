Coronavirus: Anularea reuniunilor ale Consiliului de Securitate al ONU Presedintia chineza a Consiliului de Securitate al ONU a anulat luni ultimele doua reuniuni care erau pe agenda sa in aceasta saptamana din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Dupa anularea saptamana trecuta a reuniunilor prevazute pentru marti, Consiliul de Securitate urma sa dezbata miercuri situatia din Darfur, in Sudan, iar joi multilateralismul, doua sesiuni fara luari de decizii. Era imposibil luni sa se afle o confirmare a anularii celor doua reuniuni de la misiunea chineza care asigura presedintia prin rotatie a Consiliului in luna martie. Mai multi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

