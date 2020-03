Noua Zeelanda si-a anulat omagiul national in memoria victimelor atacului a doua moschei din Christchurch, petrecut in urma cu un an, din cauza temerilor legate de coronavirus, a anuntat sambata premierul Jacinda Ardern, noteaza AFP.



"Este o decizie pragmatica. Suntem foarte tristi ca trebuie sa anulam, dar aducandu-ne aminte de o tragedie atat de teribila, nu putem crea riscul unui prejudiciu suplimentar", a explicat ea.



"Sfatul pe care l-am primit pentru aceste eveniment este ca, stiind ca numeroase persoane vin din diferite parti ale tarii si din strainatate, daca ar…